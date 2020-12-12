نائب يطالب بعودة ’’التصنيع العسكري’’: سيقلص 50% من نفققات استيراد الأسلحة

2020/12/12 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت (12-12-2020)، إن هناك ’’مافيات الفساد’’، تمنع عودة التصنيع العسكري في العراق والذي قد يقلص نصف نفقات توريد الأسلحة.وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكثير من دول العالم، تمتلك شركات حكومية واخرى خاصة، متخصصة بتصنيع الاعتدة والاسلحة، بهدف تأمين الاكتفاء لقواتها وجيوشها".ولفت الى ان "امكانية اعادة تجربة التصنيع العسكري، مرة اخرى في العراق، وفق ضوابط محددة، كونها على الاقل تسهم في تأمين الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وانواع من الاسلحة، للقوات الامنية".واشار النائب الى وجود "مافيات متغلغلة في المنظومة الحكومية، تمنع عودة التصنيع العسكري مرة اخرى، رغم ان العراق يمتلك طاقات وخبرات واسعة في هذا المجال التصنيع".ورأى العزاوي، ان :التصنيع العسكري، لو عاد فانه سيسهم في تقليص صفقات شراء الاعتدة والاسلحة من الخارج الى بنسبة50%، الأمر الذي يساهم باحتواء العملة الصعبة وتحويلها الى رواتب لآلاف الموظفين والعاملين تطوير الصناعات الحربية بما يحقق الاكتفاء الذاتي للجيش وبقية التشكيلات الامنية الاخرى".كما دعا النائب الى ان "يكون ملف التصنيع العسكري والحربي اولوية في ملف الأمن القومي العراقي، كونه اطارا تعتمده اغلب الدول من اجل دعم قواتها في تكون جاهزة للدفاع عن استقرارها ازاء اي تهديدات".

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