2020/12/12 | 21:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).