تحرير أمرأه وفتاتين واعتقال الخاطف في كربلاء

2020/12/12 | 21:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير العلاقات والاعلام في شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي، عن تحرير 3 اشخاص من الاختطاف بوقت قياسي في منطقة وسط مركز المدينة.

وأوضح الغانمي لـــPUKmedia اليوم السبت: "بإشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام وبعد حصول حادث خطف في شارع ميثم التمار (قرب مرقد الامام العباس) من انقاذ امرأة مع ابنتها، وابنة أخيها من الخطف بسرعة قياسية، حيث عملت مفارز مكافحة الإجرام وبجهود أمنية استثنائية وبسرعة قياسية من ملاحقة الخاطف، وتعميم أوصاف العجلة، ونصب كمين محكم له في شارع فاطمة الزهراء، وبعد مدة قصيرة لاتتجاوز ساعة واحدة ألقي القبض على الخاطف وتم تحرير المختطفات.

وبين الغانمي: اتضح أن السبب الذي دفعه لهذه العملية لوجود خلافات مع المواطنة بسبب مبالغ مالية بذمتها، هذا وقد أحيل المتهم الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقه.

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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