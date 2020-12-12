علاوي: سياسة امريكيا بالمنطقة ينبغي ان تكون هادفة وبناءة

2020/12/12 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، أن السياسة الامريكية تجاه المنطقة ينبغي ان تكون هادفة وبناءة.

وقال علاوي في تغريدة له على “تويتر”، “اكدت خلال قمة دائرة السياسة الالكترونية، ان السياسة الامريكية تجاه المنطقة ينبغي ان تكون هادفة وبناءة بالتشاور مع دول الاعتدال فيها”.

وأضاف “اخطاؤها المتواصلة اسهمت في سقوط عدة دول بضمنها العراق، واستمرار هذه السياسة ضد ايران -مثلاً- سيدفعها للاتفاق والتوافق مع محورٍ معادٍ للاعتدال”.

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