حلقة البشير الأخيرة

2020/12/12 | 21:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ مساء أمس الجمعة، لم يهدأ العراقيون ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومة وردت في آخر حلقة بثها البرنامج السياسي الساخر البشير شو، والمتعلقة بـ"تهريب" 450 مليار دولار من العراق إلى الخارج.

يفهم من المعلومة التي ظهرت في برنامج البشير وطريقة التعاطي معها، أن الـ450 مليار دولار ذهبت من العراق إلى خارج البلاد "مجانًا" ودون مقابل

وعرضت إحدى فقرات الحلقة، تصريح متلفز يتعلق بتهريب 450 مليار دولار من البلاد عبر مزاد العملة، ليتناولها مقدم البرنامج أحمد البشير بطريقة ساخرة ليوضح قيمة المبلغ المذكور بعيدًا عن الأرقام المجردة، وإمكانية شراء أشهر شركات مواقع التواصل الاجتماعي من بينها سناب جات وانستغرام ويوتيوب، بهذا المبلغ، فضلًا عن جزر وقصور شهيرة لملوك آسيويين.

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القصّة الكاملة لغسيل الأموال في العراق

وأثارت المعلومة التي ترقى لأن تكون "خطيرة"، حفيظة العراقيين وتحدثوا عنها بغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا بتداولها بشكل واسع وصب جام الغضب على ملف "نافذة بيع العملة"، والتطرق إلى دور إيران بهذا الملف، خصوصًا عند معرفة حجم الاستيرادات الشهرية من إيران والتي ترتبط فعليًا بما يتم إخراجه من العملة الصعبة عبر التجار إليها مقابل إدخال السلع والبضائع.

ويفهم من المعلومة التي ظهرت في برنامج البشير وطريقة التعاطي معها، أن الـ450 مليار دولار ذهبت من العراق إلى خارج البلاد "مجانًا" ودون مقابل، إلا أن مزاد بيع العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي بالحقيقة، يتمثل بـ"بيع الدولار" مقابل سحب أموال عراقية بقيمة محددة بسعر الصرف البالغ 1190 دينار عراقي لكل دولار، إلا أن الخسارة الفعلية للبنك تتمثل بمقدار التفاوت بسعر الصرف بين النافذة وبين السوق، حيث أن الجهات التي تشتري الدولار بهذا السعر، قد تبيعه في السوق بسعر صرف أعلى ليمثل فارق الربح خسارة فعلية للبنك المركزي.

ويتبين أن الجمهور العراقي تلقى "معلومة مغلوطة"، إلا أن هذا لا يعفي من خسارة العراق مليارات الدولارات فعليًا بسبب فارق سعر الصرف فضلًا عن "الاستيرادات الوهمية".

يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تعقيب على الضجة المتداولة، في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "مجمل المبالغ التي حولها العراق عبر نافذة البنك المركزي إلى يومنا هذا بلغت 586 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "حجم البضاعة المقدر دخولها إلى العراق منذ 2003 تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، فيما يقدر حجم الأموال المهربة إلى خارج العراق بحدود 280 مليار دولار"، إلا أن هذه الـ280 مليار دولار لا يعني أنها خرجت من البنك المركزي "مجانًا" بل دخل مقابلها أموال عراقية، ولكن بالنتيجة فهذا يعني ضخ نحو 300 مليار دولار من العملة الصعبة لـ"سبب وهمي" تحت عنوان الاستيراد.

وحول الخسائر التي يتكبدها البنك المركزي العراقي جراء الفارق بسعر الصرف، يبيّن الخبير الاقتصادي منار العبيدي في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، أنها تصل إلى أكثر من 25 تريليون دينار (نحو 20 مليار دولار) بفعل بيع البنك المركزي الدولار بسعر صرف ثابت مقارنة ببيعه في الأسواق.

وقال العبيدي إن "تحليلًا لأرقام مبيعات البنك المركزي للدولار عبر نافذة بيع العملة الأجنبية ومعدل أسعار السوق كشف عن مقدار خسارة العراق من عملية الفرق بين السعرين والتي بلغت أكثر من 20.7 مليار دولار أمريكي منذ 2004 ولغاية شهر أيلول/سبتمبر 2020 اعتمادًا على مقدار كميات العملة الأجنبية من البنك المركزي ومعدل سعر البيع الخاص من البنك المركزي ومعدل سعر السوق المحلية".

وبيّن أنه "تمثل هذه القيمة ما نسبته 3.57% من مجمل مبيعات البنك المركزي والتي بلغت اكثر من 582 مليار دولار على امتداد السنوات الماضية، وبلغت أعلى نسبة بين مقدار الخسارة نتيجة فرق السعر وقيمة العملة المباعة سنة 2016 حيث بلغت النسبة 8% بمقدار خسارة بلغت قيمتها 2.64 مليار دولار من أصل 33.5 مليار دولار أمريكي تم بيعها عبر نافذة المزاد، أما أعلى قيمة خسارة فقد كانت سنة 2013 إذ بلغت قيمة الخسارة بحدود 3 مليار دولار من أصل 53 مليار دولار أمريكي تم بيعه عبر المزاد".

حجم البضاعة المقدر دخولها إلى العراق منذ 2003 تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، فيما يقدر حجم الأموال المهربة إلى خارج العراق بحدود 280 مليار دولار

وأشار إلى أنه "تنتج هذه الخسارة نتيجة وجود سعرين، السعر الأول هو سعر الرسمي للبيع من البنك المركزي، السعر الثاني وهو سعر صرف السوق"، مؤكدًا أنه "كلما ترتفع أسعار الصرف في السوق المحلية مع ثبات سعر صرف البيع من البنك المركزي فإن الفارق يمثل خسارة للبنك المركزي وربح لشركات الصرافة والبنوك المتعاملة في المضاربات بين السعرين".

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