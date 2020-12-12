رئيس الجمهورية يعلن شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية

2020/12/12 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية.

وقال صالح في كلمة له خلال قمة طموح المناخ العالمي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الظروف الصعبة التي مر بها العراق جراء الحروب والنزاعات المتكررة، أدت إلى تعريف البلد، على أنه واحد من أكثر البلدان هشاشة بالتغييرات المناخية، كما أدت إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والصناعية والتكنلوجيا".

وأضاف، أن البرلمان العراقي قد صوت في 22/9/2020 على الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، وأعلن بهذا توجه البلاد إلى الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعية تبنى على التنوع الاقتصادي والمتمثل بدعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في أسواق الكاربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة للتغييرات المناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، وتدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص".

وأشار إلى ضرورة دعم الشباب ودور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي".

وتابع أن" العراق شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية (NDC)، كاستجابة سريعة لهذا الانضمام والتي تعد السياسة العليا لعمل التغييرات المناخية في البلد وتؤسس للاقتصاد الأخضر الساند بين عامي 2020 و2030".

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