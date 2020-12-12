اعتقال ’سارق محترف’ نفذ 3 عمليات في كربلاء: مال وذهب ورصيد موبايل!

2020/12/12 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة كربلاء، السبت، القبض على متهم بتنفيذ 3 عمليات سرقة في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الاول 2020)، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وخلال جهد أمني متواصل، تمكنت من إحكام قبضتها على متهم بالسطو المسلح على دور المواطنين".

وتابع، "حيث تمت العملية بعد تحليل الحوادث ومقاطعة المعلومات حامت الشبهات حول أحد المتهمين، كونه من أرباب السوابق ويسكن في إحدى المحافظات"، مبينا، أنه "تم استدراجه الى كربلاء ونصب كمين له في منطقة الإبراهمية وتم إلقاء القبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بثلاث سرقات في أماكن مختلفة من المدينة قام خلالها بسرقة الدور السكنية تحت تهديد السلاح".

وبين، أن "مجموع ما تم سرقته في عمليته الأولى هو سرقة مبلغ من المال قدره أربعة عشر مليون دينار عراقي، وأجهزة موبايل، ومخشلات ذهبية يجهل نوعها، ومسدس نوع (5) ملم، وبندقية نوع كلاشنكوف، أما الثانية فكانت سرقة مبلغ من المال قدره عشرة آلاف دولار أميركي، ومخشلات ذهبية، مع ثلاثة مئة دولار أميركي كانت داخل جيب صاحب الدار، أما الثالثة فكانت سرقة مبلغ من المال يجهل قدره وكارتات تعبئة".

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