ضبط شاحنتين  محملة بمواد  مخالفة عند كمرك المنطقة الشمالية

2020/12/12 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط شاحنتين ( اضافات علفية) مخالفة للضوابط و التعليمات .

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