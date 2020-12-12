بالفيديو.. اسبانيا تنتصر لمهاجرين استغلوهم لهذا الغرض؟؟

2020/12/12 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت الشرطة الإسبانية يوم السبت، إنها عثرت على 21 مهاجرا مختبئين في أحد المصانع المستغلة للعمال، حيث كانوا يجبرون على العمل لساعات طويلة في ظروف غير صحية مقابل 2 يورو في الساعة.

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