2020/12/12 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، ضبط شاحنتين محملة بمواد مخالفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، عن “قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط شاحنتين ( اضافات علفية) مخالفة للضوابط و التعليمات”.

و اضافت انه “قد تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”.

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