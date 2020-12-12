نائب كوردي يطالب الرئاسات الثلاث بالتدخل الفوري: نمر بأيام دامية

2020/12/12 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب في البرلمان الاتحادي عن حركة التغيير، كاوه محمد، السبت، الرئاسات الثلاث ومفوضية حقوق الانسان وجميع المنظمات الدولية لحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي وسفارات الدول في بغداد، بالتدخل الفوري، لوضع حد لسياسة "القمع والتعسف" التي تمارسها سلطات إقليم كوردستان ضد المواطنين في جميع محافظات الاقليم.

وقال محمد، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 كانون الاول 2020)، انه "في الوقت الذي تمر به محافظتي السليمانية وحلبجة بايام عصيبة ودامية وتقوم السلطات بقمع المتظاهرين المطالبين بابسط حقوقهم وهي رواتبهم وادت لحد الان الى استشهاد ثمانية اشخاص وجرح العشرات واعتقال اعضاء سابقين في برلمان كوردستان وناشطين بارزين واعلاميين، امثال (عبدااله ملا نوري، د.شيركو حمه امين، بيمان عزالدين و عزيز رؤوف و اخرين)".

وأضاف، انه "في الوقت نفسه قامت سلطات اربيل البوليسية باعتقال ناشطين شباب، فقط لانهم معارضين لسياسة التجويع والنهب من قبل حكومة الاقليم".

وتابع: "وهذه اسماء الشباب الذين تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية في ناحية (قسري) التابعة لمحافظة اربيل ، بتهمة المشاركة في المظاهرات:

1/ ابراهيم جبار عبدالله مواليد 2003

2/ بهاء الدين سليمان شيخه مواليد 2003

3/ دانا شێخە احمد مواليد 2003

4/ ئامەدە احمد ابوبکر مواليد 2002

5/ بارزان کاکەمین محمود مواليد 2003

6/ زریان کاکەمین محمود مواليد 2004

7/ فراموش عبدالله ملا مواليد 2003

8/ مریوان خالد ملا مواليد 2003

9/ سربست عمر مواليد 2003

10/ زانیار جلکانی مواليد 2004

11/ عبداللە خدر موالید 1998

12/ زکریا خدرعثمان مواليد 2003

وزاد، انه "اليوم تم اعتقال شاب اخر في نفس المنطقة..فقط بسبب تعليق نشره في الفيسبوك ! واسمه (زوسك حمد مينه من مواليد 1988)".

واحتتم النائب بالقول "لذا نطالب الرئاسات الثلاث ومفوضية حقوق الانسان والامم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لحقوق الانسان وحرية ااتعبير عن الرأي وسفارات الدول في بغداد، التدخل الفوري ووضع حد لسياسة القمع والتعسف التي تمارسها سلطات اقليم كوردستان ضد المواطنين في جميع محافظات الاقليم".

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