التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن عمليات القبول وحجز المقاعد

2020/12/12 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، 12 كانون الأول، 2020، توضيحاً بشأن عمليات القبول وحجز المقاعد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عزيزي الطالب لا يوجد اي عمليات قبول مبدئي او حجز مقاعد في الجامعات والكليات الاهلية".

واضاف البيان أن "عمليات المفاضلة ونتائج القبول تتم من خلال نظام القبول المركزي حصرا".

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