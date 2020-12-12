الرئيس العراقي يعلن الشروع في كتابة وثيقة المساهمات الوطنية

2020/12/12 | 21:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية....

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