تداعيات اتفاق الخيانة بين الرباط وتل ابيب.. احتجاجات كردستان العراق

2020/12/12 | 21:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفاته لهذه الليلة، تأكيد جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية المعارضة، رفضها لتطبيع الرباط لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائي...

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