مراكز اللقاح الأميركية تتلقى أولى جرعات لقاح كورونا

2020/12/12 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية، يوم السبت، أن الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر - بايونتيك" ستصل، صباح الاثنين، إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية "راب سبيد"، التي أنشأتها الحكومة الأميركية، لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 "بدأت عمليات التوزيع" وستصل "الشحنات الأولى صباح الاثنين".

وأضاف "نحن واثقون بنسبة 100 في المئة من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأميركيين" في هذا الموعد.

وقال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عقب الموافقة الطارئة من السلطات الصحية، إن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم في غضون 24 ساعة، أي يوم السبت.

لكن شركة فايزر قالت إن الدفعات الأولى لن تغادر مصنعها في ميشيغن قبل يوم الأحد.

أوضح الجنرال بيرنا عن هذه المرحلة الأولى من حملة التلقيح التي ستشمل حوالي 3 ملايين شخص "يمكننا أن نتوقع تلقي 145 موقعا في الولايات اللقاح الاثنين، و425 موقعا إضافيا الثلاثاء.



والمواقع الـ66 الأخيرة ستتلقى اللقاح الأربعاء".

ولفت إلى أنه لم يتم "تجهيز أي دفعة من اللقاحات" قبل الحصول على الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأميركية.

PUKmedia وكالات

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