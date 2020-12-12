2020/12/12 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال في كتابه الموسوم بـ "زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية"؛ يفترضُ برتراند بادي أنّ الإذلال أصبحَ عنصرا مهيكلًا للعلاقات الدّولية، ويرتكزُ زمن الإذلال ،حسبه، إلى قانون التعارض التالي: التقدّم الهائل للعولمة قابلتهُ سياسة مُمنهجة لإنكار الآخر، عن طريق التنكّر لحقوقه وتمايزه؛ فباسم نظرة للعالمية منغلقة على ذاتها بدت الغيْرية خاضعة للمقاييس التي يفرضها الأقوياء.يستدلّ بادي بحادثة شهيرة؛ من م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب بين مُعسكر التّطبيع ومُعسكر المذلولين - بوناب كمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب بين مُعسكر التّطبيع ومُعسكر المذلولين - بوناب كمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).