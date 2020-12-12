الأصل الأفريقي للحضارة المصرية القديمة (5) - سامح عسكر

2020/12/12 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر محاولات سرقة التاريخ لم تكف يوما، لأسباب متصلة بالدونية والتميز الذاتي والعصبية القومية والعرقية، لذا فمن السهل أن تسرق التاريخ وتُزوّر أحداثه بوازع قومي وشعارات تُرضي الجمهور لكنك ستقف عاجزا أمام بعض الأسئلة الجوهرية..مثلا فمدعين الأصل الأبيض القوقازي للحضارة المصرية يستدلون لقولهم بأن هناك خطرا يتهددهم ويهدد مصر كلها من مجموعة تسمي نفسها "الأفروسنترية" Afrocentrism أي مركزية أفريقيا في ص ......





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