يوميات دنماركية 200+43 - حكمة اقبال

2020/12/12 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال قانون الموازنة :بعد جولات عديدة من الاجتماعات ، وأحياناً لأوقات متأخرة من بعض الليالي ، أثمرت عن اتفاقات مالية بخصوص قضايا محددة ، اعلنت وزارة المالية عن اتفاق الحكومة وأحزاب اليسار والوسط المتضامنة معها مساء الأحد الماضي ، على مقترح قانون الموازنة للعام القادم ، وسيعرض القانون للمصادقة عليه في الأيام القادمة ، بعد ان تم تأمين أغلبية برلمانية لذلك ، ويتوقع ان يصادق على القانون أحزاب معارضة للح ......





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