منذ فترة تصل لأشهر، يسعى العراق متمثلًا بوزارة النقل، لإعادة زج "الطائر الأخضر" بالأجواء الأوروبية ورفعه من حظر جوي فرضته وكالة سلامة الطيران الأوروبية، على الطائرات العراقية من دخول أجوائها لمخالفته معايير السلامة.
كشفت الخطوط الجوية العراقية اليوم بإعلان مفاجئ، عن تشغيل رحلات مباشرة إلى 5 مطارات أوروبية
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قالت وزارة النقل في بيان إنها عقدت اجتماعًا مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لمناقشة ملفات استكمال إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني وملف تشغيل البلد الثالث.
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استغلال للأزمة أم تفسير آخر؟
وأوضحت أن "اللقاء جاء لغرض متابعة وإنجاز متطلبات الحصول على شهادة المشغل للبلد الثالث TCO استعدادًا للتدقيق الذي ستقوم به الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في الشركة والذي سيمكّنها من الخروج الكلي من الحظر الأوروبي، فضلًا عن تقديم استعراض مفصل عن المراحل المكتملة التي أنجزتها الخطوط الجوية العراقية والتحضيرات للمراحل القادمة، مبينًا أنه "تم الاتفاق مع (IATA) على بدء الشركة بالمرحلتين الثانية والثالثة الخاصتان برفع الحظر بشكل كامل".
وبالرغم من عدم الإعلان عن التوصل لأي اتفاق بعد، كشفت الخطوط الجوية العراقية اليوم بإعلان مفاجئ، عن تشغيل رحلات مباشرة إلى 5 مطارات أوروبية.
وأكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان، "تشغيل الرحلات المباشرة إلى خمسة مطارات أوروبية تشمل لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت خلال الأيام المقبلة"، مبينة أنه "سيتم تنظيم أكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية وبنسب امتلاء جيدة".
وأوضحت الشركة أن "العمل يجري بانسيابية عالية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل وإدارة الشركة لتشغيل عدد من الوجهات التي توقفت جراء جائحة كورونا"، لافتة إلى "زيادة عدد الرحلات إلى القطاعات ذات الإقبال الواسع من المواطنين كتركيا وإيران وبيروت والقاهرة ودلهي وعمان وغيرها من الوجهات".
وكانت أوروبا قد حظرت الخطوط العراقية فوق أراضيها عام 2015 بسـبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، بعد أن طلبت وكالة سلامة الطيران الأوروبـية "EASA" عـام 2014 منع طيران الخطوط الجوية العراقية بشكل مؤقت لمخالفتها شروط ومعايير السلامة، إلا أن الاتحاد الأوروبي، رفع الحظر جزئيًا على طيران الخطوط الجوية العراقية لنقل العراقيين العالقين في أوروبا بسبب أزمة جائحة كورونا في العالم، وسط ظروف استثنائية.
مصدر من الخطوط الجوية أبلغ "ألترا عراق" بوجود "آلية جديدة سيتم الإعلان عنها مع قرب مباشرة تسيير الرحلات"
ولم يتسن لـ"ألترا عراق" الحصول على تصريح من الخطوط الجوية العراقية حول الكيفية التي سيتم من خلالها تسيير الرحلات رغم عدم الإعلان عن رفع الحظر أو التوصل لاتفاق بهذا الجانب، إلا أن مصدرًا من الخطوط الجوية أبلغ "ألترا عراق"، بوجود "آلية جديدة سيتم الإعلان عنها مع قرب مباشرة تسيير الرحلات".
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