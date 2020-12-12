2020/12/12 | 22:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ فترة تصل لأشهر، يسعى العراق متمثلًا بوزارة النقل، لإعادة زج "الطائر الأخضر" بالأجواء الأوروبية ورفعه من حظر جوي فرضته وكالة سلامة الطيران الأوروبية، على الطائرات العراقية من دخول أجوائها لمخالفته معايير السلامة.

كشفت الخطوط الجوية العراقية اليوم بإعلان مفاجئ، عن تشغيل رحلات مباشرة إلى 5 مطارات أوروبية

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قالت وزارة النقل في بيان إنها عقدت اجتماعًا مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لمناقشة ملفات استكمال إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني وملف تشغيل البلد الثالث.

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استغلال للأزمة أم تفسير آخر؟

وأوضحت أن "اللقاء جاء لغرض متابعة وإنجاز متطلبات الحصول على شهادة المشغل للبلد الثالث TCO استعدادًا للتدقيق الذي ستقوم به الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في الشركة والذي سيمكّنها من الخروج الكلي من الحظر الأوروبي، فضلًا عن تقديم استعراض مفصل عن المراحل المكتملة التي أنجزتها الخطوط الجوية العراقية والتحضيرات للمراحل القادمة، مبينًا أنه "تم الاتفاق مع (IATA) على بدء الشركة بالمرحلتين الثانية والثالثة الخاصتان برفع الحظر بشكل كامل".

وبالرغم من عدم الإعلان عن التوصل لأي اتفاق بعد، كشفت الخطوط الجوية العراقية اليوم بإعلان مفاجئ، عن تشغيل رحلات مباشرة إلى 5 مطارات أوروبية.

وأكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان، "تشغيل الرحلات المباشرة إلى خمسة مطارات أوروبية تشمل لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت خلال الأيام المقبلة"، مبينة أنه "سيتم تنظيم أكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية وبنسب امتلاء جيدة".

وأوضحت الشركة أن "العمل يجري بانسيابية عالية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل وإدارة الشركة لتشغيل عدد من الوجهات التي توقفت جراء جائحة كورونا"، لافتة إلى "زيادة عدد الرحلات إلى القطاعات ذات الإقبال الواسع من المواطنين كتركيا وإيران وبيروت والقاهرة ودلهي وعمان وغيرها من الوجهات".

وكانت أوروبا قد حظرت الخطوط العراقية فوق أراضيها عام 2015 بسـبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، بعد أن طلبت وكالة سلامة الطيران الأوروبـية "EASA" عـام 2014 منع طيران الخطوط الجوية العراقية بشكل مؤقت لمخالفتها شروط ومعايير السلامة، إلا أن الاتحاد الأوروبي، رفع الحظر جزئيًا على طيران الخطوط الجوية العراقية لنقل العراقيين العالقين في أوروبا بسبب أزمة جائحة كورونا في العالم، وسط ظروف استثنائية.

مصدر من الخطوط الجوية أبلغ "ألترا عراق" بوجود "آلية جديدة سيتم الإعلان عنها مع قرب مباشرة تسيير الرحلات"

ولم يتسن لـ"ألترا عراق" الحصول على تصريح من الخطوط الجوية العراقية حول الكيفية التي سيتم من خلالها تسيير الرحلات رغم عدم الإعلان عن رفع الحظر أو التوصل لاتفاق بهذا الجانب، إلا أن مصدرًا من الخطوط الجوية أبلغ "ألترا عراق"، بوجود "آلية جديدة سيتم الإعلان عنها مع قرب مباشرة تسيير الرحلات".

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