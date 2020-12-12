جريمة مروعة لأحد

2020/12/12 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، السبت، إن عنصرا من قوات تابعة للنظام السوري اعتقل بتهمة قتل واغتصاب فتاة نازحة من ريف حماة.

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