2020/12/12 | 22:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحاً بشأن عمليات القبول وحجز المقاعد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته 7 سكاي (عزيزي الطالب لا يوجد اي عمليات قبول مبدئي او حجز مقاعد في الجامعات والكليات الاهلية”.

واضاف البيان أن “عمليات المفاضلة ونتائج القبول تتم من خلال نظام القبول المركزي حصراً .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم العالي: لا يوجد حجز مبدئي في الجامعات والكليات الاهلية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم العالي: لا يوجد حجز مبدئي في الجامعات والكليات الاهلية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم العالي: لا يوجد حجز مبدئي في الجامعات والكليات الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).