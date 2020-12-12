فدعم: الموالاة والمعارضة ضرورة ملحة في بناء النظام السياسي بالعراق

2020/12/12 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، ان كتلتي {الموالاة والمعارضة} اصبحت ضرورة ملحة في بناء النظام السياسي بالعراق.

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