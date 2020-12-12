البرلمان العربي يعلن موقفه من خطوات العراق بشأن

2020/12/12 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن البرلمان العربي، السبت، موقفه من خطوات العراق بشأن فرض سلطة القانون في البلاد.

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