هل يوقف ريال مدريد قطار انتصارات أتلتيكو في

2020/12/12 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} يبدأ "ديربي" العاصمة مدريد، بين الجارين اللدودين ريال وأتلتيكو، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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