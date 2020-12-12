مراكز اللقاح الأميركية تتلقى أولى الجرعات بشأن كورونا الاثنين المقبل

2020/12/12 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الأميركية، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر – بايونتيك” ستصل، صباح الاثنين المقبل، إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية “راب سبيد”، التي أنشأتها الحكومة الأميركية، لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 “بدأت عمليات التوزيع” وستصل “الشحنات الأولى صباح الاثنين”.

وأضاف “نحن واثقون بنسبة 100 في المئة من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأميركيين” في هذا الموعد.

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