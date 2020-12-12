حسام، لأول مرة يقطع 10 كم، وأمله ان يشارك في ماراثونات للمعاقين

2020/12/12 | 22:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي “لم يتوقع حسام برو (43 سنة) بأن يستطيع قطع هذه المسافة بعد ان سئم الجلوس طويلا لوحده امام عتبة داره”، تحدث لنا وهو فرح بما حققه من انجاز.واضاف برو، “انا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصاب بشلل الاطراف السفلى منذ الولادة، واجريت عدة عمليات جراحية في الخارج لكن دون جدوى”.

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