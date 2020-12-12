نائب كوردي يطالب الامم المتحدة بالتدخل الفوري: نمر بأيام دامية

2020/12/12 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب النائب في البرلمان الاتحادي عن حركة التغيير، كاوه محمد، السبت، الرئاسات الثلاث ومفوضية حقوق الانسان وجميع المنظمات الدولية لحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي وسفارات الدول في بغداد، بالتدخل الفوري، لوضع حد لسياسة “القمع والتعسف” التي تمارسها سلطات إقليم كوردستان ضد المواطنين في جميع محافظات الاقليم.وقال محمد، في بيان وصل “النور نيوز” …

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