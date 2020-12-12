صالح في قمة المناخ: نتجه إلى حقبة جديدة عمادها التنوع الاقتصادي

2020/12/12 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، إن العراق يتجه صوب التنوع الاقتصادي لمواجهة تقلبات المرحلة المقبلة، فيما أكد على ضرورة دعم الاستثمار للقطاع الخاص. وأضاف صالح في كلمة خلال قمة طموح المناخ العالمي تابعها “النور نيوز” أن “العراق يتوجه نحو الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعيةٍ تُبنى على التنوع الاقتصادي ودعم الطاقات المتجددة …

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