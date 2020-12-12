شرطة كربلاء تعلن تحرير 3 مختطفات والقبض على الخاطف وسط المحافظة

2020/12/12 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلنت شرطة محافظة كربلاء، السبت، تحرير ثلاث مختطفات، وإلقاء القبض على الخاطف وسط المحافظة. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، من انقاذ امرأة وابنتها وابنة أخيها، من الخطف بسرعة قياسية في شارع …

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