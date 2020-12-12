البرلمان العربي يصدر قراراً بشأن العراق

2020/12/12 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر البرلمان العربي، السبت، قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في العراق.وأكد البرلمان العربي في بيان، "دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجعل السلاح بيد الدولة، وتمكينها من فرض سلطة القانون".ودعا البرلمان العربي الدول العربية الى "تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى كافة المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي".

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