إيران...تحرير رهائن احتجرهم مطلوب للقضاء في مدينة قم

2020/12/12 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة تمكنت القوات الأمنية الإيرانية من تحرير رهائن كانوا في حافلة في مدينة قم وسط البلاد، اختطفهم مطلوب للسلطات.وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" نقلا عن قائد قوى الأمن في مدينة قم اللواء محمود مير فيضي، قوله إن "قوات الأمن تمكنت من تحرير الرهائن العشرة الذين اختطفهم مسلح كان يحمل سكيناً في منطقة فاطمية".وأضاف فيضي: "منفذ العملية شخص من أهالي قم متورط في قتل زوجة شقيقه وكان مطلوباً للسلطات الأمنية والقضائية، وقد تخفى فترة طويلة، وبعد مطاردته تمكن من الصعود في حافلة (اتوبوس) وقام باختطاف 10 أشخاص كانوا فيها".وتابع: "الخاطف كان يطالب بالإفراج عن عدد من أقاربه من السجن بعد اعتقالهم على خلفية حادثة القتل"

وختم قائلاً إن "عملية تحرير الرهائن انتهت ولم يصب أي منهم بجروح".

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