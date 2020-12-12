كتلة الاتحاد الوطني تؤكد دعمها للسجناء السياسيين

2020/12/12 | 22:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطرا جهود الاتحاد الوطني الكوردستاني لخدمة المواطنين، التقت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني ديلان غفور مع ممثلي السجناء السياسيين في كركوك.

وقالت المائبة ديلان غفور خلال تصريح لـPUKmedia: ان اللقاء ناقش ابرز المشاكل التي تعاني منها شريحة السجناء السياسيين وسبل ايجاد الحلول المناسبة لها.

واضافت: اكدنا خلال اللقاء اننا سنبذل كممثلين عن محافظة كركوك في مجلس النواب العراقي، قصارى جهدنا لتلبية مطالب واحتياجات السجناء السياسيين وايصال صوتهم الى الجهات المعنية، وذلك بهدف السعي الجاد لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها السجناء السياسيون خلال اللقاء وتقديم كل ما من شأنه ان يسهم في التخفيف عن كاهلهم وانصافهم بالشكل الذي يليق بهم.

PUKmedia خاص

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