2020/12/12 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب بشأن مراجعة نتائج التصويت في ويسكونسن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب بشأن مراجعة نتائج التصويت في ويسكونسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).