الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” في الفلوجة بحوزته بيانات مهمة

2020/12/12 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

تمكن الحشد الشعبي، السبت، من الاطاحة باحد عناصر داعش الارهابي في الفلوجة بمحافظة الانبار وبحوزته بيانات مهمة.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر تنظيم “ داعش” الإرهابي داخل مضافة بمنطقة الجغيفي الثانية في قضاء الفلوجة”.

واضاف ان “الارهابي كان بحوزته اسلحة خفيفة مختلفة واعتدة ومخازن وعبوات ناسفة وكتب تحتوي على معلومات مهمة للدواعش (ورامات) تحوي على بيانات تابعة للعصابات الإرهابية”.

وبين انه “قد تم ضبط جميع الاسلحة والمواد وتسليمها مع المتهم بموجب المادة 4 ارهاب الى الجهات المعنية المختصة”.



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