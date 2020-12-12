البرلمان العربي: ندعم جهود الحكومة في فرض سلطة القانون

2020/12/12 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اشاد البرلمان العربي، السبت، بخطوات الحكومة العراقية في حصر السلاح وفرض سلطة القانون، مؤكداً أهمية توفير الحماية "الكاملة" للمتظاهرين.

وذكر البرلمان في بيان تابعه "ناس" (12 كانون الاول 2020)، أنه "اصدر في جلسته العامة 2020 في العاصمة المصرية القاهرة قرارا بشأن المستجدات في العراق خاصة من النواحي السياسية والأمنية والجهود المبذولة لفرض الأمن والاستقرار ومواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية".

وأكد البرلمان العربي في قراره، على "دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله بيد الدولة وأجهزتها الأمنية حصرا، وتمكينها من فرض سلطة القانون، فضلا عن ضرورة توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين".

وأشاد بـ"إعلان رئيس الوزراء العراقي في 28 تشرين الثاني 2020، القاضي بتشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة طوارئ) لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، لقطع الطريق أمام التنظيمات الارهابية والمتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لتنفيذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي في العراق".

ورحب القرار، بـ"الحوار القائم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لحل الملفات العالقة لما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب العراقي الشقيق".

وأشار إلى أن "استمرار المخاطر والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش في العراق وقيامه بعمليات إرهابية متكررة واستهدافه القوات المسلحة والمنشآت المدنية العراقية والمواطنين، واحتفاظ التنظيم بخلايا نائمة في مناطق مختلفة بالعراق، تمكنه من شن هجمات إرهابية بين فترات متباينة، تستوجب من الدول العربية دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيم والقضاء على فلوله".

وشدد القرار على، "تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق ودعمها في تحقيق أمنها واستقرارها وصون وحدتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الخارجية المتكررة على الاراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره".

ودعا البرلمان العربي الدول العربية إلى "تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى المستويات كافة ، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الامن القومي العربي".

وأعرب القرار عن "ترحيبه بإتفاق العراق والسعودية، في 18/11/2020، على إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين، وتثمين هذه الخطوة الإيجابية لدورها الكبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين الشقيقين".

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