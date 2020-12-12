دربي مانشستر ينتهي سلبي النتيجة

2020/12/12 | 22:48 - المصدر: سفن سكاي

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة دربي مانشستر بين “يونايتد” و”سيتي” اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

بهذه النتيجة استقر السيتي في المركز الثامن ب19 نقطة ، فيما حل اليونايتد سابعاً بعشرين نقطة

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