العبادي: البلد يواجه العديد من الصعوبات حاليا

2020/12/12 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، ان البلد يواجه العديد من الصعوبات حاليا التي تتطلب المزيد من الجهود والدعم لتجاوزها.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان صحفي، ان “حيدر العبادي استقبل في مكتبه اليوم السبت، السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين والاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والتحديات التي يمر بها البلد ومساهمة بريطانيا في اعمار العراق”.

واكد العبادي، ان “العراق واجه تحديا وجوديا باحتلال عصابات داعش الارهابية لمساحات واسعة من اراضيه، لكنه انتصر على الارهاب، ومهم جدا ان يتم الحفاظ على المنجز الذي تحقق، وكذلك الاصلاحات العديدة التي حصلت حينها في جميع القطاعات”، مبينا ان “البلد يواجه العديد من الصعوبات حاليا التي تتطلب المزيد من الجهود والدعم لتجاوزها”.

بدوره هنأ السفير البريطاني العبادي، “بذكرى الانتصار على الارهاب”، مؤكدا ان “العالم كله كان يراقب الانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون”.

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