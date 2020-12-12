العوادي يكشف عن الحل الامثل لمشكلة سياسية مستعصية

2020/12/12 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو الهياة العام لتيار الحكمة الوطني، رياض العوادي، عن الحل الامثل لمشكلة العراق السياسية المستعصية.

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