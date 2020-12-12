خلاطي: المشاركة في الانتخابات انعكاسة لمقبولية الشارع وهذه ضماناتها

2020/12/12 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، السبت، ان "مشاركة الجماهير في الانتخابات تعد انعكاس لمقبلوية الشارع للحكومة،وضمان انجاحها".

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