التعادل السلبي يخيم على ديربي مانشستر

2020/12/12 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

خيم التعادل السلبي على مباراة ديربي مدينة مانشستر، بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أستون فيلا على وولفرهامبتون 1-0، ونيوكاسل على وست بروميتش 2-1.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق أستون فيلا فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 1-0.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنور الغازي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وأنهى أستون فيلا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دوجلاس لويز في الدقيقة 85، كما شهدت المباراة كرد جواو موتينيو لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.



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