أول تعليق من حزب بارزاني على 'الحشد الكوردي': سنعود إلى كركوك!

2020/12/12 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، السبت، عن موقفه الرافض من إعلان الحشد الشعبي تشكيل فوج كوردي في كركوك، واصفا من ينضمون له بأنهم "خونة"، مؤكدا أن حزبه سيعود إلى المحافظة عن طريق المفاوضات أو بالطرق الأخرى.

وذكر عضو المكتب السياسي للحزب، كمال كركوكي، في حوار تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (12 كانون الاول 2020)، إن "إعلان الحشد الشعبي تشكيل فوج كوردي في كركوك يستهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في المحافظة".

وأضاف كركوكي، أن "الحشد الشعبي لا يملك الصلاحيات ولا القدرة على بسط الاستقرار في محافظة كركوك"، مؤكدا أن "حزبه سيعود إلى المحافظة عن طريق المفاوضات أو بالطرق الأخرى".

وطالب كركوكي المكون الكوردي من سكان المحافظة، بعدم الانتماء إلى هذا الفوج المزمع تشكيله، واصفا من ينضمون له بأنهم "خونة".

وكان رئيس قوات الحشد الشعبي في كركوك، أبو عماد أوغلو، أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل "الحشد الكوردي" على غرار المكونات الأخرى وسيتم توزيعه على طول حدود محافظة كركوك.

وقال أبو عماد، في مؤتمر متلفز، إننا "تأخرنا في تشكيل قوات الحشد الشعبي الكوردية، على غرار كل المكونات الأخرى، كان يجب تشكيل الفوج للشباب الكوردي، ونحن نعمل عليه الآن، وفي الأيام المقبلة سيتم تشكيل الفوج وسيتم توزيعه إلى جانب القوى الأخرى".

وأضاف أنه "سيتم تشكيل قوات الحشد الشعبي هذه، المخصصة للكورد على غرار القوات الأخرى وسيتم نشرها في محيط كركوك مع باقي القطعات الأخرى الأمنية".

ولفت إلى أن "هذا الفوج سيتم تشكيله للاخوة الكورد وسيتم توزيعه قريبا على طول كل الحدود مع قوات امنية اخرى لحماية امن المنطقة".

من جهة أخرى، قال أدهم جمعة، قائد قوات الحشد الشعبي الكوردية، إن "سكان كركوك الكورد مستعدون لخدمة مدينتهم في إطار مؤسسات الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى ان "قوات الحشد الكوردية التي يتم تشكيلها الغرض منها حماية الحدود والقرى الكوردية في كركوك".

ووفقا للمعلومات، سيتم توظيف حوالي 150 شخصا في إطار فوج قوات الحشد الشعبي الكوردي في كركوك، وواجبهم هو حماية المناطق الكوردية في المحافظة.

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