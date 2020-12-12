البرلمان العربي يؤكد دعمه لاستعادة الأمن في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

2020/12/12 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدر البرلمان العربي، السبت، قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في العراق.وأكد البرلمان العربي، “دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجعل السلاح بيد الدولة، وتمكينها من فرض سلطة القانون”.ودعا البرلمان العربي الدول العربية الى “تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى كافة المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية …

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