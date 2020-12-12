2020/12/12 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء ألقت شرطة محافظة كربلاء، السبت، القبض على متهم بتنفيذ 3 عمليات سرقة في المحافظة. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وخلال جهد أمني متواصل، تمكنت من إحكام قبضتها على متهم بالسطو المسلح على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بتنفيذ 3 عمليات سرقة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بتنفيذ 3 عمليات سرقة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).