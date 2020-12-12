عودة التظاهر بفرنسا ضد قانون مقيد للحريات رغم القمع

2020/12/12 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات⁩جدد فرنسيون، التظاهر، اليوم السبت، في مدن عدة، ضد قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، رغم القمع المتكرر من الأجهزة الأمنية. ويمنع القانون تصوير رجال الأمن “أثناء أداء مهامهم” سواء من قبل المواطنين العاديين أو الصحفيين، وهو ما يقول معارضوه إنه تقييد للحرية والشفافية وتمهيد لممارسات قمعية. وسبق أن قامت الشرطة بحملة تطهير وحشية لمعسكر للمهاجرين، …

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