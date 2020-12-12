بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب / زعيم الشيوعي الفرنسي: -حزبنا أداة لفرض التغيير- - رشيد غويلب

2020/12/12 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في الثلاثين من كانون الأول الحالي تمر الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي.



وبهذه المناسبة أجري الملحق الأسبوعي لجريدة "يونغه فيلت" اليسارية الألمانية حوارا مع السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل نشر بتاريخ 14 تشرين الثاني الفائت.



ولأهمية الحوار نقدم عرضا لأبرز ما ورد فيه.



فابيان روسيل في سطورولد فابيان روسيل في 16 نيسان 1969 في مدينة بتون في شمال فرنسا، وعمل ......





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