الارسوزي : اللغة العربية والفكرة القومية (3) - ميثم الجنابي

2020/12/12 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي إن جعل اللغة أساس الفكرة القومية كما تصورها وأسس لها الارسوزي، كان يحتوي في أعماقه على محاولة تجاوز المبادئ الجزئية والقيميية العابرة والأهواء، أي مختلف عوارض الزمان والمكان.



ومن ثم البحث عن أساس ثابت ودائم وأبدي وخالد.



ووجد في اللغة الأساس الجامع والعميق الذي يربط عقل المرء ووجدانه بالماضي والحاضر والمستقبل.



إضافة لذلك أنها الكيان الذي يربي ويهذب ويشذب الذهنية الثقافية ويمدها بعناصر فعلها الوجودي ......





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