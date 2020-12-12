كتاب ( النصر ) ف 2 : النصر: مصطلحات النصر والهزيمة في الآخرة :( الفوز) - أحمد صبحى منصور

2020/12/12 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف 2 : النصر: مصطلحات النصر والهزيمة في الآخرة :( الفوز)مقدمة : 1 ـ يأتي استعمال مصطلحات النصر والهزيمة في الحروب في القرآن الكريم ، ومنها قوله جل وعلا : 1/ 1 :( وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ )(251) البقرة ) 1 ......





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