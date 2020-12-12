2020/12/12 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية نقلا عن وكالة أنباء ريا نوفوستي السبت، "حصول تبادل لإطلاق النار بأسلحة آلية".ولفت إلى أن طلبات لاحترام وقف إطلاق النار أرسلت "فورا" إلى الطرفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).