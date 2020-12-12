2020/12/12 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ لتعادل إيجابي أمام يونيون برلين، بهدف لمثله في منافسات الدوري الألماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لتعادل إيجابي أمام يونيون برلين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لتعادل إيجابي أمام يونيون برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).