بالوثيقة.. تنويه المرور العامة بشأن المركبات الكبيرة

2020/12/12 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

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لكثرة الاستفسارات نود ان نبين :

ملحق بيان رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠

استثناء المركبات الكبيرة (الخباطة) المخصصة لنقل المواد الاسمنتية و(النساف) المخصصة لنقل مواد الاسفلت والقير والزفت والمركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والمركبات الحكومية التابعة الى وزارة التي تنقل مواد البطاقة التموينية...

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